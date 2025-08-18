SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✡ KWELLER, Adolfo, Z.L., falleció el 17-8-2025. - Acompañamos con mucho cariño a Alicia, hijos y nietos en este triste momento. Familia Zang.

✡ KWELLER, Adolfo. - Acompañamos con mucho amor a Martín, Cynthia, Hernán, Alicia y toda la familia Kweller en este momento de dolor. Abrazo enorme, Damián y Karina Mindlin.

✡ KWELLER, Adolfo. - Despedimos con mucho amor a Fito y acompañamos a toda la familia en este doloroso momento. Familia Cotler.

✡ KWELLER, Adolfo, Z.L. - Con profundo dolor despedimos a nuestro querido amigo Fito, acompañanos a Alicia y toda su familia en este triste momento. Graciela, Ronnie, Choly, Puchi, Nancy y Tobías Milrud Schkolnik.

✡ KWELLER, Adolfo, Z.L., falleció el 17-8-2025. - Con todo nuestro amor y agradecimiento despedimos a nuestro amado Fito. Un hombre ejemplar, familiero y leal que construyó junto a Ali una familia hermosa. Su esposa Alicia; sus hijos Martín y Michelle, Cyntia y Dario y Hernán y Pato; sus nietos Tommy y Cami, Mati y Martu, Agus, Andy y Amalia, Delfi, Pipe, Nico y Juana y su bisnieto Silvestre lo despediremos hoy lunes 18, a las 10, en el cementerio de Jardín de Paz.

✡ KWELLER, Adolfo. - Con enorme cariño acompañamos a nuestros amigos Cyntia y Darío, Martín y Michelle, y a toda la familia Kweller en este momento de dolor. Marcelo y Karina Alfie, Alejandro y Ethel Wabnik.

Aviso publicado en la edición impresa