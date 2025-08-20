SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✡ KWELLER, Adolfo. - Con tristeza despedimos a Fito y acompañamos a Alicia y familia en su dolor. Jorge Cotler y Susana.

✡ KWELLER, Adolfo, falleció el 17-8-2025. - Juan Carlos y Mirian Bagó despiden con enorme cariño al gran amigo Fito y acompañan a toda su familia con un abrazo entrañable en estos tristes momentos.

✡ KWELLER, Adolfo, falleció el 17-8-2025. - Con enorme cariño acompañamos a Alicia y familia en este momento de dolor. Mabel y Miguel Cramer y Viviana y Gabriela.

