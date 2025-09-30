SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† LABAYRU, Susana Adelina, q.e.p.d., falleció el 27-9-2025. - Leonor, Isabel y Augusto Galdos despedimos a Susana, quien con una inmensa generosidad nos cuidó con tanto amor y cariño, y rogamos una oración en su memoria.

† LABAYRU, Susana Adelina, q.e.p.d., falleció el 27-9-2025. - Sus sobrinos Lucila y Esteban, Taco, Nacho y Pilar; su cuñada Nené y sus sobrinos nietos despiden a su querida tía Susana, abrazan a Pipa y a Isa con mucho amor en este triste momento, poniendo a Susana en manos de la Virgen y rogando una oración en su memoria.

Aviso publicado en la edición impresa