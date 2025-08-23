LABRA SANZ DE LODI, Amalia Begoña Rafaela
† LABRA SANZ de LODI, Amalia Begoña Rafaela, q.e.p.d., falleció el 22-8-2025. - Colegio Lincoln y Colegio Campus Lincoln participan el fallecimiento de su fundadora y alma mater, educadora ejemplar y fuente de inspiración permanente, y la despiden con cariño, gratitud y el compromiso de la continuidad de su legado.
† LABRA SANZ de LODI, Amalia Begoña Rafaela, q.e.p.d., falleció el 22-8-2025. Sus hijos, Amalia Cristina, María Carolina y Martín Romero Zapiola, y Jorge Hernán; sus nietos Adamoli: Agustina y Julien Decaix, y Andrés; Romero Zapiola: Carolina, Elisa y Javier Caffo, Alejandro, y Juan Martín y Belén Biondo, y Lodi: María y Teófilo Lanusse, y Josefina y Guillermo Basile, y sus bisnietos Manuel y Ned Decaix, Leticia Bossi, Joaquín y Maite Caffo, Félix y Enzo Lanusse, Rita y Lila Basile, y Emilia Romero Zapiola participan con tristeza su fallecimiento y celebran sus 97 años de una vida plena en logros. Expresamos especial agradecimiento al Dr. Alberto Lambierto, al personal médico y de enfermería del Sanatorio Trinidad Mitre y a sus incondicionales acompañantes Laura y Gloria, por la responsabilidad y el cariño con que cuidaron a nuestra madre, abuela y bisabuela.
