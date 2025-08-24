SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† LABRA SANZ de LODI, Amalia, q.e.p.d., falleció el 22-8-2025. - Estela I. de Pallaro, Paola Andrea y Andrés Antonio Pallaro participan con tristeza el fallecimiento de Amalia y expresan sus condolencias a sus familiares y a la comunidad educativa del Colegio Lincoln y Colegio Campus Lincoln.

† LABRA SANZ de LODI, Amalia, q.e.p.d. - José Alberto Caffo y familia acompañan a sus familiares y amigos en este triste momento.

† LABRA SANZ de LODI, Amalia, q.e.p.d. - La comunidad de St. Catherine’s Moorlands School participa con profundo dolor su fallecimiento, acompaña a su familia en este triste momento y eleva oraciones en su memoria.

LABRA SANZ de LODI, Amalia. - Las familias de 4° grado B del Colegio Lincoln agradecen profundamente el servicio, la vocación y la valentía de la Sra. Amalia Labra Sanz de Lodi, fundadora del colegio, quien ha inspirado a tantos alumnos. En infinita gratitud, paz y amor.

† LABRA SANZ de LODI, Amalia, q.e.p.d., falleció el 22-8-2025. - La 1era. promoción de bachilleres del Colegio Lincoln, 1967, participa con tristeza su fallecimiento y despide a la querida Sra. Amalia, permanente guía y fuente de gran inspiración, compromiso y dedicación por la enseñanza a lo largo de toda su vida. Nuestro infinito agradecimiento por todo lo recibido. Acompañamos a su querida familia y elevamos una oración por su eterno descanso.

† LABRA SANZ de LODI, Amalia, q.e.p.d., falleció el 22-8-2025. - Su hermana Rosario Labra Sanz de Bertolasi e hijos despiden a la entrañable Amalia, cuya vida fue un ejemplo de dedicación a la docencia argentina. Seres cuyas trayectorias marcaron hitos y se convierten en referentes para sus semejantes, son dignos del reconocimiento de futuras generaciones más allá de nuestro testimonio. Dios la guarde.

LABRA SANZ de LODI, Amalia, q.e.p.d. - Washington School acompaña a sus hijos, Amalia Carola y Jorge, y a toda la comunidad del Colegio Lincoln en este triste momento.

LABRA SANZ de LODI, Amalia. - La familia Basrani la recordará siempre con mucho cariño manteniendo vivo su legado en nuestros corazones.

† LABRA SANZ de LODI, Amalia. - Los hermanos Boracchia despedimos a la Sra. Amalia con gratitud y acompañamos a sus hijos con cariño.

