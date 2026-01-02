SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ LACROZE de URIBURU, Ana María, (Kuampa) q.e.p.d. - Tía hermosa, te despedimos con mucho amor y abrazamos fuerte a tus Kukos. Pato, Tati, Titi y Lolo Brons.

✝ LACROZE de URIBURU, Ana María, (Kuampa). - Uriburu y Horacio Bullrich, Carmela, Sol, Sofía y Charlie Alvarez Uriburu y Lucas Guido Lavalle acompañan a Kuka, Kuko y Kukin en la despedida de Kuampa y los abrazan con todo cariño en este momento tan triste.

✝ LACROZE de URIBURU, Ana María, (Kuampa) q.e.p.d. - Los Aberg Cobo Duggan abrazan con mucho cariño a sus hijos, a sus hermanos Rosa y Miguel y en especial a su querida hermana Bárbara en tan difíciles momentos y ruegan oraciones en su memoria.

✝ LACROZE, Ana María. - Mariana Restelli e hijos acompañan a Kuka en este triste momento.

✝ LACROZE de URIBURU, Ana María, (Kuampa) q.e.p.d. - Barbara y Simón Aberg Cobo despiden con tristeza a su queridísima hermana, acompañan y abrazan a sus hijos y ruegan oraciones en su memoria. El cielo está de fiesta, al fin descansa junto a su querido Miguel.

✝ LACROZE de URIBURU, Ana María, (Kuampa), q.e.p.d. - La Sociedad de San Vicente de Paul de la República Argentina, su presidente, la comisión directiva y el consejo superior participan su fallecimiento y acompañan a la vocal Bárbara Lacroze de Aberg Cobo. Ruegan una oración en su memoria.

✝ LACROZE de URIBURU, Ana María, (Kuampa) q.e.p.d. - El consorcio de Juncal 739 participa con enorme tristeza su fallecimiento y acompaña a hijos y familia con sus oraciones.

LACROZE de URIBURU, Ana María, (Kuampa). - María Inés Granado y Paula Taquini despiden con profundo pesar a Kuampa, a quien siempre recordarán con sincero afecto, y acompañan a Kuka, Kuko y Kukín.

✝ LACROZE de URIBURU, Ana María, (Kuampa). - Vicky Canale y Federico Chaplin acompañan a sus hijos y hermanos en este triste momento.

✝ LACROZE de URIBURU, Ana María, (Kuampa). - Alejandro Frezza y sus hijos, Tomás, Pablo y Marina, Lucía y Clara y Collin y su nieto Timo, acompañan a su querida Kuka y sus hermanos Kuko y Kukin abrazándolos con cariño.

✝ LACROZE de URIBURU, Ana María, (Kuampa), q.e.p.d. - Mariana y Javier Obligado (as.), sus hijos y nietos despiden a la querida Kuampa y acompañan a todos los Lacroze con mucho cariño.

✝ LACROZE de URIBURU, Ana María, (Kuampa). - Bernardo, Mercedes y Delfina Velar despiden a Kuampa con enorme cariño y acompañan a Kuka, Kuko y Kukin en este doloroso momento.

✝ LACROZE de URIBURU, Ana María, (Kuampa) q.e.p.d. - Sus amigas de siempre Dolo y Fátima Méndez, Grace Arizmendi, Mariana Martin y Herrera y Malena Nougues, despedimos a Kuampa con mucha tristeza y acompañamos con gran cariño a Kuka, Kuko y Kukin y a toda la familia Lacroze. Quedarán para siempre tantas risas y momentos compartidos. ¡Te vamos a extrañar tanto Kuampi!

✝ LACROZE de URIBURU, Ana María, (Kuampa) q.e.p.d. - Emilio C. González Moreno la despide con enorme tristeza y acompaña con gran cariño y oraciones a sus hijos y familiares.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa