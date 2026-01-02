1
LACROZE, Ana,
✝ LACROZE de URIBURU, Ana, (Kuampa). - Belén y su sobrino y ahijado Simón Ignacio, Juana y Manuel (as.), Celina (a.) acompañan con todo cariño a sus primos.
✝ LACROZE de URIBURU, Ana, (Kuampa). - Acompañamos a Teodelina, Miguel y Santos con mucho cariño. Camila, Azul, Max y Dolores.
