LACROZE, Ana,

LACROZE de URIBURU, Ana, (Kuampa). - Belén y su sobrino y ahijado Simón Ignacio, Juana y Manuel (as.), Celina (a.) acompañan con todo cariño a sus primos.

LACROZE de URIBURU, Ana, (Kuampa). - Acompañamos a Teodelina, Miguel y Santos con mucho cariño. Camila, Azul, Max y Dolores.

