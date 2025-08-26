1
LADRA SAENZ DE LODI, Amalia
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† LADRA SAENZ de LODI, Amalia, q.e.p.d. - La comunidad del Colegio Andersen acompaña a sus hijos y a la comunidad del Colegio Lincoln, despidiendo a una destacada educadora.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
Encuentran en la Argentina un cuadro robado por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial que buscan hace décadas
- 3
River tenía el triunfo en la palma de la mano, pero lo dejó escapar porque sigue en construcción
- 4
Atacaron a militantes de LLA en Junín y hay heridos: Milei culpó a “hordas kirchneristas”