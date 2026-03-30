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LAGALAYE, Juan Alberto

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

LAGALAYE, Juan Alberto, r.i.p., falleció el 28-3-2026. - Su esposa Clara; sus hijos Nicolás, Andrés y M. Mercedes Amuchástegui, Clara, Santiago y Manuel y sus nietos Francisco, M. Luján, José, Pedro y M. Guadalupe lo despiden con cariño y piden oraciones en sufragio de su alma. El sepelio se realizará mañana, en el cementerio de Olivos.

LAGALAYE, Juan Alberto, q.e.p.d. - Fernando y Cristina Amuchástegui despiden con tristeza al querido Juan y acompañan a Clara, hijos y nietos en este doloroso momento.

Avisos fúnebres
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