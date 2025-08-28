1
LAGOS, Lauro A.
LA NACION
† LAGOS, Lauro A., falleció el 27-8-2025. - Con inmensa tristeza te despedimos Lalo. Cuánto vamos a extrañarte. Descansa en paz. Tu cuñada Laura Driussi, Raúl y Magdalena Aleman y tu prima Ana María Bomben.
LA NACION
