SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

LAGOS MAYER, Lauro A. - Su mujer Cristina Driussi, sus hermanos Margarita, Ana María e Hilario; sus cuñados, Juan Carlos Casado, Mercedes Cardozo e Inés Ocampo y sus sobrinos participan su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

† LAGOS MAYER, Lauro. - Su cuñada María Inés Ocampo de Lagos y sus hijos María, Rosario, Pedro e Inés acompañan a Cristina. Lo recordaremos siempre con mucho afecto.

