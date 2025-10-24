SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† LAMBIASE de RUGGIERI, Ana, q.e.p.d. - Tus hijos Víctor, Graciela, Claudia, Armando, nietos y bisnietos. ¡Gracias, Mamá! Siempre estarás con nosotros! Una oración en tu memoria.

Aviso publicado en la edición impresa