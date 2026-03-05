1
LANATTA, Martín A.
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ LANATTA, Martín A. q.e.p.d., Florencia Galli de Zeballos acompaña a su hija Carolina y a sus nietas Francesca y Stefania en este doloroso momento y ruega una oración en su memoria.
✝ LANATTA, Martín A., q.e.p.d. - Sus cuñados Tere y Gonzalo Michel, Ana y Mariano Gómez Álzaga, Mechi y Tomás Perearnau y sus sobrinos Rufo, Gero, Pedro, Blas, Cande, Anita, Mariano, Vicente, Ramón y Juana despiden con profundo dolor a Martín y acompañan a su hermana Carolina Zeballos y a sus hijas Francci y Stefa en este triste momento. Elevamos una oración por su eterno descanso.
