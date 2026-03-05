LA NACION

LANATTA, Martín A.

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

LANATTA, Martín A. q.e.p.d., Florencia Galli de Zeballos acompaña a su hija Carolina y a sus nietas Francesca y Stefania en este doloroso momento y ruega una oración en su memoria.

LANATTA, Martín A., q.e.p.d. - Sus cuñados Tere y Gonzalo Michel, Ana y Mariano Gómez Álzaga, Mechi y Tomás Perearnau y sus sobrinos Rufo, Gero, Pedro, Blas, Cande, Anita, Mariano, Vicente, Ramón y Juana despiden con profundo dolor a Martín y acompañan a su hermana Carolina Zeballos y a sus hijas Francci y Stefa en este triste momento. Elevamos una oración por su eterno descanso.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. La Anmat prohibió el uso de dos modelos de lentes de contacto y una solución multipropósito
    1

    La Anmat prohibió el uso de dos modelos de lentes de contacto y una solución multipropósito

  2. Otro paso hacia el lanzamiento de una nueva alternativa de transporte: licitan los “paradores icónicos”
    2

    Otro paso hacia el lanzamiento de una nueva alternativa de transporte en la ciudad: licitan los “paradores icónicos”

  3. Ecuador les dio 48 horas al embajador cubano y a sus diplomáticos para que se vayan del país
    3

    Ecuador cortó relaciones con Cuba y le dio 48 horas a los diplomáticos para que abandonen el país

  4. Los pasadizos secretos detrás del recambio en Justicia
    4

    Los pasadizos secretos detrás del recambio en Justicia