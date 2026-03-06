LA NACION

LANATTA, Martín,

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

LANATTA, Martín, q.e.p.d. - Sus tíos Víctor M. Galli e Isabella Mazzocchi de Galli y sus hijos Sandra y Ricardo, Marina y Martín, María Pía y Martín, Solange y Carlos, Sofía y Matías (as.) participan la partida del querido Martín y acompañan a Caro, Francesca y Stefania con una oración.

LANATTA, Martín A., q.e.p.d. - Juan José Perearnau junto a sus hijos Pablo y Tesa, Tomás y Mechi, Marcos y Barbi, Inés y Julito y nietos despiden a Martín y acompañan a Carolina, Francci y Stefa en su dolor y ruegan una oración en su memoria.

Avisos fúnebres
