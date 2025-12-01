1
LANDA DE COLOMBO, Estela
† LANDA de COLOMBO, Estela. - María Estela y Luis Fernando Defferrari despiden a Estela y acompañan a sus hijos con mucho cariño.
† LANDA de COLOMBO, Estela, q.e.p.d. - Cecilia y Ricardo Negri junto a sus hijos y nietos la despiden con profunda tristeza. La recordaremos siempre, y acompañamos a Mariano, Paz y los chicos en su dolor.
