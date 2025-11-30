SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† LANDA de COLOMBO, Estela, q.e.p.d., y b.p. - Laura y Santiago Firpo, hijos y nietos participan su fallecimeinto, acompañan a Mariano y Paz en este momento y ruegan una oración en su memoria.

† LANDA de COLOMBO, Estela. - Mausy y Rodrigo Fernández Alonso junto a sus hijos y nietos la despiden con mucho cariño y acompañan a Mariano, Jime, Salva, Cacuz, Tato y Dimas en este momento tan triste.

† LANDA de COLOMBO, Estela, q.e.p.d. - Estela Bancalari y sus hijos despiden a Estela y acompañan a Mariano y Gime y a Paz y Félix con el cariño de toda una vida.

† LANDA de COLOMBO, Estela. - Tus hijos Mariano y Jimena Fernandez Alonso, Paz y Félix Gil y tus nietos Salvador, Juan Cruz, Santos y Dimas Colombo, Rocio, Joaquín, Jacinta y Bautista Gil Colombo te despedimos con mucho cariño y te vamos a recordar por siempre. Sus restos serán inhumados hoy, a las 12.30, en el cementerio Jardín de Paz.

† LANDA de COLOMBO, Estela, q.e.p.d. - Patricia Firpo de Zolezzi, junto a sus hijos Rafael y Catalina y Francisco y Luz y sus nietos, la despide con inmenso amor. Gracias por ser mi hermana de la vida, gracias por tanto.

† LANDA de COLOMBO, Estela. - Gracias por una sincera y estrecha amistad. Nos volveremos a encontrar. Gloria y Javier Lafuente y familia.

