LA NACION

LANDIVAR, Ernesto Adolfo

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Avisos Fúnebres
Avisos Fúnebres

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

LANDIVAR, Ernesto Adolfo, q.e.p.d. - Sus hijos Gastón y María Soledad y Agustín y Aimara; sus adorados nietos Milo, Teo y Helenita; y Marta Pérez Roller lo despiden con profundo dolor y agradecen todo el amor que él les dio. Ruegan una oración en su memoria. El entierro es hoy, 12 hs., en Parque Memorial.

LANDIVAR, Ernesto Adolfo, q.e.p.d. - Leopoldo y Claudia Terzy de Munilla del Campo, hijos y nietos lo despiden con gran tristeza, recordando todos los lindos momentos compartidos. Ruegan una oración en su memoria.

LANDIVAR, Ernesto Adolfo. - Rodolfo y Teresa Frigerio, junto a hijos y nietos, despiden al querido amigo, rogando una oración por su descanso eterno y abrazando a sus hijos y nietos en este doloroso momento.

LANDIVAR, Ernesto Adolfo, q.e.p.d. - La familia Péculo te despide con profunda tristeza y agradecimiento por lo compartido. Acompañamos a la familia con mucho cariño.

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. Cuál es la historia del jefe de la milicia celestial y qué oración rezarle
    1

    Oración a San Miguel Arcángel: esta es su historia y qué rezarle

  2. Así es el plan de 20 puntos que presentaron Trump y Netanyahu para frenar la guerra en Gaza
    2

    Así es el plan de 20 puntos que presentó Trump junto a Netanyahu para poner fin a la guerra en Gaza

  3. Soda Stereo Ecos: cómo será el show que marcará el “reencuentro” del trío
    3

    Soda Stereo Ecos: cómo será el show que marcará el “reencuentro” del trío

  4. ¿A cuánto cotiza el dólar blue y el oficial este lunes 29 de septiembre?
    4

    A cuánto cotizó el dólar este lunes 29 de septiembre

Cargando banners ...