SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† LANDIVAR, Ernesto Adolfo, q.e.p.d. - Sus hijos Gastón y María Soledad y Agustín y Aimara; sus adorados nietos Milo, Teo y Helenita; y Marta Pérez Roller lo despiden con profundo dolor y agradecen todo el amor que él les dio. Ruegan una oración en su memoria. El entierro es hoy, 12 hs., en Parque Memorial.

† LANDIVAR, Ernesto Adolfo, q.e.p.d. - Leopoldo y Claudia Terzy de Munilla del Campo, hijos y nietos lo despiden con gran tristeza, recordando todos los lindos momentos compartidos. Ruegan una oración en su memoria.

† LANDIVAR, Ernesto Adolfo. - Rodolfo y Teresa Frigerio, junto a hijos y nietos, despiden al querido amigo, rogando una oración por su descanso eterno y abrazando a sus hijos y nietos en este doloroso momento.

LANDIVAR, Ernesto Adolfo, q.e.p.d. - La familia Péculo te despide con profunda tristeza y agradecimiento por lo compartido. Acompañamos a la familia con mucho cariño.

