LANFRANCONI, Adriana Viviana
† LANFRANCONI, Adriana Viviana, q.e.p.d., Tu esposo Eduardo Fanciulli; tus tres hijas Andrea, Natalia y Agustina, tus yernos y tus cinco nietos varones y tus tres vikingas te despiden con profunda tristeza, hasta que nos volvamos a encontrar.
