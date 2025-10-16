SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† LANFRANCONI, Adriana Viviana, q.e.p.d., Tu esposo Eduardo Fanciulli; tus tres hijas Andrea, Natalia y Agustina, tus yernos y tus cinco nietos varones y tus tres vikingas te despiden con profunda tristeza, hasta que nos volvamos a encontrar.

