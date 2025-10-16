1
LANFRANCONI DE FANCIULLI, Adriana
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† LANFRANCONI de FANCIULLI, Adriana, q.e.p.d. - Caty, Juan y familia acompañan a Eduardo y familia con gran cariño y oraciones.
† LANFRANCONI de FANCIULLI, Adriana, q.e.p.d. - Martha Carmen Giraldes despide con tristeza a Kika y acompaña a sus hermanos Aldo y Gabriela y sus respectivas familias con todo cariño en este doloroso momento.
† LANFRANCONI de FANCIULLI, Adriana, q.e.p.d. - María Rosa y Ricardo Forgione acompañan a Eduardo, hijas y nietos, a sus hermanos Aldo y Gabriela y sus respectivas familias en este triste momento.
† LANFRANCONI de FANCIULLI, Adriana, q.e.p.d. - Tus amigos Marisa, Mario, Teresa y Juan Carlos, Alicia y Lalo, te despedimos con mucho cariño.
