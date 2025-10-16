LA NACION

LANFRANCONI DE FANCIULLI, Adriana

LANFRANCONI de FANCIULLI, Adriana, q.e.p.d. - Caty, Juan y familia acompañan a Eduardo y familia con gran cariño y oraciones.

LANFRANCONI de FANCIULLI, Adriana, q.e.p.d. - Martha Carmen Giraldes despide con tristeza a Kika y acompaña a sus hermanos Aldo y Gabriela y sus respectivas familias con todo cariño en este doloroso momento.

LANFRANCONI de FANCIULLI, Adriana, q.e.p.d. - María Rosa y Ricardo Forgione acompañan a Eduardo, hijas y nietos, a sus hermanos Aldo y Gabriela y sus respectivas familias en este triste momento.

LANFRANCONI de FANCIULLI, Adriana, q.e.p.d. - Tus amigos Marisa, Mario, Teresa y Juan Carlos, Alicia y Lalo, te despedimos con mucho cariño.

