LANÚS, Guilllermo María

LANÚS, Guilllermo María, q.e.p.d., falleció el 1-11-2025. - Sus hermanos, María Alicia y Juan Petersen, Dickie y Loredana Molfesi, María Pía y Osvaldo Signorini, sobrinos y sobrino nieto, participan con profunda tristeza su partida y ruegan elevar una plegaria a Dios. Sus restos serán inhumados en el cementerio Parque Memorial hoy, a las 10, con misa de cuerpo presente.

