SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† LANÚS, Julieta Gourdy Allende de, q.e.p.d. - Sus hijos Marcela y Luis Uranga, María y Jorge Casabal, Eduardo e Isabel Zabalía y Ana y Martín Cabral; sus nietos Pedro y Pablo Uranga, Jorge, Juan, Javier y María Casabal, Ignacio y Facundo Lanús, Martín, Mercedes y Fernando Cabral, nietos políticos y bisnietos y Selva participan su fallecimiento.

Aviso publicado en la edición impresa