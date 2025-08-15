1
LANÚS, Julieta Gourdy Allende De
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† LANÚS, Julieta Gourdy Allende de, q.e.p.d. - Sus hijos Marcela y Luis Uranga, María y Jorge Casabal, Eduardo e Isabel Zabalía y Ana y Martín Cabral; sus nietos Pedro y Pablo Uranga, Jorge, Juan, Javier y María Casabal, Ignacio y Facundo Lanús, Martín, Mercedes y Fernando Cabral, nietos políticos y bisnietos y Selva participan su fallecimiento.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
La impactante revelación de Julieta Prandi sobre cómo cuidó a sus dos hijos durante el juicio: “Se enteraron antes de ayer”
- 3
Una actriz se suma a los nombres en danza y confirman a Diego Santilli
- 4
El apoyo incondicional de los hijos de Emanuel Ortega a Julieta Prandi tras conocerse la condena de Claudio Contardi