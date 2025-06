SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† LANUSSE, María M., q.e.p.d. - Sus hijos y familia la despiden con mucha tristeza y amor. Mamuchi, ya estás en el cielo. ¿Cómo seguir sin vos? Te vamos a extrañar toda la vida. Eras nuestro pilar, el punto de encuentro casi diario, el alma de la familia. ¿Cómo agradecerte todo lo que nos diste? Nos diste amor incondicional, incluso cuando no tenías ánimo. Sufriste mucho pero eso nunca te hizo bajar los brazos. Siempre generosa, siempre pensando en los demás. Creías que no habías hecho nada importante con tu vida y no te diste cuenta de que nos diste lo más valioso: cinco hermanos increíbles, unidos para siempre. Eso no es un logro cualquiera, y vos lo lograste sola. Hoy nos cuesta despedirte. Nos va a llevar tiempo entender que ya no estás para ir a visitarte y sentir tus brazos tan contenedores, porque vivías y vas a seguir viviendo en nuestro corazón. Gracias ma por tu gran legado, por los valores que nos inculcaste y tu gran corazón. Tu amor va a seguir vivo en cada uno de nosotros. Como siempre quisiste, uniéndonos para toda la vida. Ricardo (Gugui) Zuberbuhler, Vero, Nati, Juan y Agus.

