LANUSSE, Santiago Antonio

LANUSSE, Santiago Antonio, q.e.p.d. - Luis D. Barry y María acompañan con todo su afecto a Sofía, Eugenio y toda su familia en este momento.

LANUSSE, Santiago Antonio. - Augusto Ardiles despide a Santiago y acompaña a su esposa Isabel y a toda su familia en este triste momento.

LANUSSE, Santiago Antonio. - Ignacio y Carolina Uriburu despiden con profundo pesar a su entrañable amigo y acompañan a Isabel, Agustina e Ignacio, Santiago, Sofía y Eugenio y Martina. Santi querido, fuiste un campeón de la vida y te vamos a extrañar cada día hasta que volvamos a vernos.

