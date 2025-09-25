LANUSSE, Santiago
- 1 minuto de lectura'
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† LANUSSE, Santiago, q.e.p.d. - Flaco, imposible olvidarte, llenaste nuestras vidas de alegría y generosidad. Raúl Almeida, Carlos Aranguren, Ricardo Blaksley, Daniel Bracht, José Fernández Miranda, Edgardo García Pulo, Jorge Huergo, Marcelo Lanusse, Ernesto Nuñez Monasterio, Juan Odriozola, Eduardo Ottolenghi, Eduardo Segura, Domingo Segura, Ricardo Segura, Luis Ugarte y José White. Nuestras oraciones serán nuestro abrazo eterno.
† LANUSSE, Santiago, q.e.p.d. - Con el corazón partido y una inmensa tristeza, Toribio D. Ayerza y familia despiden a su hermanito del alma Santiago, agradeciendo todas las aventuras compartidas. Un fuerte abrazo a su extraordinaria compañera Isabel y a toda su lindísima familia. Nos vemos pronto.
† LANUSSE, Santiago. - Hermanito tan querido, te voy a extrañar mucho y junto a mi familia te recordaremos con mucho amor. Martita.
† LANUSSE, Santiago. - Querido Santi, te recordaremos entrañablemente por tu bondad, por tu lealtad como amigo y por tu generosidad. Ha sido un enorme privilegio haber compartido tu amistad tantos años. Un enorme abrazo para Isabel, Agustina, Sofía, Martina y Santiago. Sandra y Carlos Videla.
† LANUSSE, Santiago, q.e.p.d. - Alberto Pizzi y Virginia Poch acompañan a Isabel y familia en tan doloroso momento.
† LANUSSE, Santiago, q.e.p.d. - Guillermo Salinas acompaña a Isabel y a sus hijos, rezando por Santiago.
† LANUSSE, Santiago, q.e.p.d. - Despedimos al querido Santiago y abrazamos a Isabel y los chicos. Lucrecia Gordillo, hijos y nietos.
† LANUSSE, Santiago, q.e.p.d. - Queridísimo padrino, que privilegio haberte tenido. Quedan enormes recuerdos. Abrazo a Isa y familia con mucho cariño. Valeria Ayerza.
† LANUSSE, Santiago, q.e.p.d. - Edgardo Cohen despide con gran tristeza a Santiago y acompaña a Isabel y sus hijos en su dolor.
† LANUSSE, Santiago. - Cora G. de Lalor, hijos y nietos lo despiden con tristeza y acompañan a Isabelita e hijos con mucho cariño.
† LANUSSE, Santiago. - Paula y Juano Maidana despiden al querido Santiago y acompañan a Isabel con muchísimo cariño.
† LANUSSE, Santiago. - El cielo está de fiesta, llegó Santiago. Cuántos recuerdos, cuánta risa. Siempre atento a los demás, siempre solidario. ¡Qué pedazo de amigo! Este año se cumplen 40 años de amistad, de alegrías, de tristezas, de deporte, de noches de trucos eternas, de muchas risas y carcajadas. ¡Cómo te vamos a extrañar, Lanusse! Nosotros de luto, el cielo de fiesta. Diego Miguens (a.); sus hijos Luna y Marcos, Segundo y Rosario, Marcos y Violeta, Juana y Pablo abrazamos a Isa e hijos fuerte y largo.
LANUSSE, Santiago A. - Teodoro y Sol Quesada y Jerónimo y María Quesada (as.) lamentamos la partida de Santiago y acompañamos a Isabel, Agustina, Sofía, Santiago, Martina y sus familias con mucho cariño. Siempre recordaremos a Santi y su generosidad con nosotros. Ahora a reencontrarte con Memito.
† LANUSSE, Santiago. - Recordaremos siempre los inolvidables momentos compartidos. Abrazamos con cariño a Isabel y familia. Roxy y Santi Hossni.
† LANUSSE, Santiago, q.e.p.d. - Marie France y Oscar despiden a Santiago con profunda tristeza y acompañan con el mayor de los cariños a Isabelita y toda su familia.
† LANUSSE, Santiago A., q.e.p.d. - Amalia y Alberto Hueyo lo despiden con tristeza y cariño y acompañan a Isabelita, sus hijos y a Martita, Eugenio y Esteban en su dolor.
† LANUSSE, Santiago. - Owen y Ana Cavanagh lamentan la partida de Santiago. Acompañamos a Isabel y familia en este triste momento. Nos dejará el recuerdo de su simpatía.
† LANUSSE, Santiago. - Despido a Santiago con pena e inolvidables recuerdos de su gran simpatía y generosidad. Abrazo con mucho cariño a Isabel y a toda su querida familia. Luisa Atucha.
† LANUSSE, Santiago, q.e.p.d. - Se fué una gran persona, Carlos Ángel Méndez (a.) acompaña a Isabelita y Flia. con todo cariño.
† LANUSSE, Santiago A., q.e.p.d. - Josefina y Jorge Perez Alati junto a Fini y Pedro, Tom y Meri, Joaco y Luli y Mati y Vicky acompañamos con mucho cariño a Sofía y Eugenio en este momento tan triste.
† LANUSSE, Santiago, q.e.p.d. - Johnny Lanusse y Toia Gruneisen despiden a su querido primo y acompañan a Isabel e hijos con todo cariño.
† LANUSSE, Santiago. - Mercedes y Bernardo Velar despiden a Santiago con tristeza y acompañan a Isabel y familia en este doloroso momento.
† LANUSSE, Santiago A., q.e.p.d. - Alejandro Sires (h.) despide a Santiago con mucho cariño y acompaña a Isabel y su familia en este momento.
LANUSSE, Santiago, q.e.p.d. - Isabel Lanusse de Alonso e hijos despiden a Santiago con mucha tristeza y acompañan a Isabel y Flia. con cariño.
† LANUSSE, Santiago, q.e.p.d. - Pablo Bordeu e Isabelle Firmin Didot y sus hijos despiden al querido Santiago y acompañan con mucho cariño a Isabel, Agustina, Martina, Santi y Sofía.
† LANUSSE, Santiago, q.e.p.d. - Con mucha tristeza despido a un gran amigo y acompaño a Isabel y a sus hijos con todo cariño. Ezequiel Ayerza.
† LANUSSE, Santiago A., q.e.p.d. - Juan José Dotras, Patricia Bouquet e hijos (as.) despiden al muy querido primo y amigo de toda la vida, acompañando a Isabel y toda su Flia. con muchísimo cariño en este triste momento.
† LANUSSE, Santiago. - Despido con mucha tristeza a mi querido amigo y acompaño a Isabelita, sus hijos, nietos y su hermano Esteban con todo mi afecto. Julio Pérez Cotapos.
† LANUSSE, Santiago, q.e.p.d. - Sus primos Alvarez de Toledo: Joaquín, María y Jorge Marquez, Federico y Cora de Alvear y Matilde, despiden a Santiago y acompañan a Isabelita e hijos con muchísimo cariño.
LANUSSE, Santiago, q.e.p.d. - Abrazamos fuerte a Isabelita y a sus hijos en este difícil momento. Coco y Chuni, Paulita y Segundo, Concepcion, Paula e Ignacio Sánchez Alzaga.
† LANUSSE, Santiago. - Descansa en paz, Flaco querido. Abrazo a Isabel y Flia. Claudio Teloni.
† LANUSSE, Santiago, q.e.p.d. - Teresa y Diego Otamendi abrazamos a Isabel y a toda su familia en este momento tan difícil, recordando tantas alegrías compartidas.
† LANUSSE, Santiago. - Helena y sus hijos Toby y Jackie, Santi y María, su ahijada Vale y Mariano y Vero despiden a su amigo de toda la vida con mucha tristeza y acompañan a Isa y los chicos.
Aviso publicado en la edición impresa