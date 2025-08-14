1
LAROSA, Enzo Eduardo
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† LAROSA, Enzo Eduardo, falleció el 13-8-2025. - Mariana y Eduardo Elsztain lamentan profundamente su fallecimiento, acompañando a Alejandro Larosa y familia en este momento de dolor.
† LAROSA, Enzo Eduardo, falleció el 13-8-2025. - El directorio de CRESUD lamenta su fallecimiento y acompaña a Alejandro Larosa y su familia en este triste momento.
† LAROSA, Enzo Eduardo, q.e.p.d. - El equipo de fyo, Futuros y Opciones S.A., Amauta Agro S.A. y Biond despide a Enzo con profundo dolor y acompaña a Alejandro Larosa y a su familia en este difícil momento de pérdida.
