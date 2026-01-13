1
LARUFFA, Marisa
✝ LARUFFA, Marisa, q.e.p.d. - El consorcio Vicente López 1857 participa con dolor su fallecimiento y acompaña a su familia en este triste momento.
