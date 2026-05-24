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LASALA, Fernando, Dr.
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ LASALA, Fernando, Dr., q.e.p.d. - Renée, Ariel y Agnès Sibileau y Flia. despiden con tristeza y gratitud a su querido médico y maestro de vida, acompañando en el dolor a su querida esposa y familia.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
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