SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ LASALA, Fernando, Dr., q.e.p.d. - Renée, Ariel y Agnès Sibileau y Flia. despiden con tristeza y gratitud a su querido médico y maestro de vida, acompañando en el dolor a su querida esposa y familia.

Avisos fúnebres

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