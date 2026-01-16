LASCANO, Susana,

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ LASCANO de CAMILIÓN, Susana, q.e.p.d., falleció el 13-1-2026. - Sus hijos Malala, Susi, Carlos y Juan la despiden con mucho dolor. Le daremos el último adiós hoy, a las 11, en el cementerio Jardín de Paz.

✝ LASCANO de CAMILIÓN, Susana, q.e.p.d., falleció el 13-1-2026. - Tus hijos Malala y Marc Hartpence, tus nietos Alexandre, Caroline y Paola Hartpence te despiden con mucho dolor.

✝ LASCANO de CAMILIÓN, Susana, q.e.p.d., falleció en Córdoba, el 13-1-2026. - Querida mamá, te vamos a extrañar tanto. Gracias infinitas por todo. Tu hija Susi y la familia Oso: Claudio Garon, Carla, Tom, Boo, Chuli y Kiki.

✝ LASCANO de CAMILIÓN, Susana, q.e.p.d. - Te queremos y te vamos a extrañar siempre. Tus hijos Carlos y Caro Gramajo, tus nietos: Valentín, Gala Godoy Brewer, Manuel, Juan y Victoria Camilión.

✝ LASCANO de CAMILIÓN, Susana, q.e.p.d., falleció el 13-1-2026. - Querida Susi, ya estás en el cielo. El Primaje te despide con mucho amor. Roberto, Marga, Elena, Picucha y Florencia Lascano, Buchi Donini, Dodo Delfino, hijos y nietos.

✝ LASCANO de CAMILIÓN, Susana, q.e.p.d. - Ricardo E. Lagorio y Alejandra Rodríguez Galán, hijos y nietos despiden a la querida Susana con oraciones y acompañan a Malala y familia con inmenso cariño.

✝ LASCANO de CAMILIÓN, Susana. - Débora, Xavier Ordóñez (a.) y familia lamentan profundamente la partida de Susana y acompañan con mucho cariño a Malala, Marc y familia.

✝ LASCANO de CAMILIÓN, Susana, q.e.p.d. - Ricardo Torres participa su fallecimiento.

