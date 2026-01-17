LA NACION

LASCANO, Susana,

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

LASCANO de CAMILIÓN, Susana, q.e.p.d., falleció el 13-1-2026. - Carlota Ribero de Piñero y sus hijos, la despiden con dolor y ruegan una oración en su memoria.

LASCANO de CAMILIÓN, Susana. - Norberto Frigerio participa su fallecimiento y acompaña a sus hijos y familiares en días de tanto dolor.

LASCANO de CAMILION, Susana. - Arnoldo e Isabel Listre la despiden con mucho cariño.

