1
LASCANO, Susana,
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ LASCANO de CAMILIÓN, Susana, q.e.p.d., falleció el 13-1-2026. - Carlota Ribero de Piñero y sus hijos, la despiden con dolor y ruegan una oración en su memoria.
✝ LASCANO de CAMILIÓN, Susana. - Norberto Frigerio participa su fallecimiento y acompaña a sus hijos y familiares en días de tanto dolor.
✝ LASCANO de CAMILION, Susana. - Arnoldo e Isabel Listre la despiden con mucho cariño.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
“Es la punta del iceberg”: apostaron a un cultivo en boom a nivel mundial y hoy impulsan un nuevo polo productivo en La Pampa
- 3
Cómo fue el accidente de Bastián en Pinamar y qué se sabe del estado de su salud
- 4
Tiene 81 años, vende manzanas en la calle y gracias a una movida solidaria pudo hacer una compra en el súper: “Pasamos hambre”