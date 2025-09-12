LA NACION

LASPIUR NOLTING, Jorge A.

LASPIUR NOLTING, Jorge A., q.e.p.d. - María Luisa, Lucila, Silvia y Marcela Macchiavello y sus hijos acompañan con cariño a Ana y su familia en este triste momento.

LASPIUR NOLTING, Jorge A., q.e.p.d. - Annie Taillade de Laspiur, sus hijos Carolina, Ana, Georgie y Ximena, hijos políticos y nietos participan con mucha tristeza su fallecimiento y ruegan una oración por su alma.

