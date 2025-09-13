LASPIUR NOLTING, Jorge A.
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† LASPIUR NOLTING, Jorge A., q.e.p.d. - María José, Rufinito y Pia Laspiur participan su fallecimiento con dolor.
† LASPIUR NOLTING, Jorge A., q.e.p.d. - Felipe Acevedo y Piedad Cavero (as.) abrazan a Annie, hijos y nietos recordando tantos años de amistad.
† LASPIUR NOLTING, Jorge A., q.e.p.d. - Teresita Ferreyra de Daract, sus hijos Guillermo y Justo acompañan a Annie, hijos y nietos en este triste momento y ruegan una oración por su alma.
