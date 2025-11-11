LA NACION

LAURENCE, Andrea A. Cattaneo De

LAURENCE, Andrea A. Cattaneo de, q.e.p.d. - La comisión directiva de Yacht Club Argentino integrada por Alberto Urani, Javier Zapiola, Pablo Tedin, Martín Ramos, Alejandro Casal, Juan Noguera, Facundo de Achaval, Cristian Frers, Ignacio Funes de Rioja, Santiago Pinasco, Sofía Tedin, Guido van Avermaete, Gerardo Araujo, Patricio Guisasola, Jorge Eiras, Eduardo Erosa, Gustavo Maver y Mariano Sellanes, la despiden con mucho cariño y acompañan a su amigo Alejandro Ernesto Laurence y familia en este difícil momento.

