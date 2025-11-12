1
LAURENCE, Andrea Amado C. De
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† LAURENCE, Andrea Amado C. de, q.e.p.d. - Félix Noguera participa con dolor su fallecimiento y acompaña con mucho cariño a su amigo Alex.
† LAURENCE, Andrea Amado C. de, q.e.p.d. - Eduardo y Viviana Taiana participan con profundo dolor su partida, acompañando con todo cariño a Alex, Gloria y Criso y familia.
† LAURENCE, Andrea Amado C. de. - Calala y Alejando Gancedo acompañan a Alex con mucho cariño.
