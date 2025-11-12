LAURENCE, Andrea Amado Cattaneo De
- 1 minuto de lectura'
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
LAURENCE, Andrea Amado Cattaneo de, q.e.p.d. - Los amigos del Yacht Club Argentino César Adrogué (h.), Fernando Alonso, Gerardo L. Araujo, Ricardo C. Araujo, Jorge L. Arrmesto, Roberto L. Authier, Martín G. Bodas, Eduardo E. Camou, Alejandro Casal, Juan L. P. Cernadas, Pablo G. Cernadas, Carlos M. Criado Labarriere, Benoit P. Culot, Juan P. Fregonese, Juan C. Gadano, Ricardo A. Galarce, Mariano Guerrero, Patricio J. Guisasola, Gonzalo Heredia Gayán, Carlos Isenberg de Amorrortu, Carlos V. D. Jasson Hardie, Jorge A. Jáuregui, Edgardo A. Kaufman, Juan S. Lasheras Shine, Ignacio Mascarenhas, Gustavo Maver, Pablo G. Mensa, Jorge A. Petroni, Carlos Scorticati, Francisco J. Tavella y Héctor A. Tebaldi, acompañan con afecto a Alejandro Ernesto Laurence y familia en este difícil momento, con motivo del fallecimiento de su señora esposa.
† LAURENCE, Andrea Amado Cattaneo de, q.e.p.d., 10-11-2025. - Patricia Massey, Diego F. Videla, Federico y Carolina Zichy Thyssen despedimos a nuestra querida Andrea y acompañamos a toda su familia con mucho cariño.
Aviso publicado en la edición impresa
- 1
- 2
Nuevos chats complican al exgobernador Bordet: reuniones, coimas, y una operación inmobiliaria
- 3
El narco más buscado cayó con un cargamento de 956 kilos de cocaína bombardeado por avionetas
- 4
Rating: cuánto midió el mano a mano de Verónica Lozano con Johnny Depp versus el segundo programa de María Belén Ludueña