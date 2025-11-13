LA NACION

LAURENCE, Andrea Amado Cattaneo De

LAURENCE, Andrea Amado Cattaneo de, q.e.p.d. - Sam Carlisle y Rosala Ramos Mejía de Carlisle (as.) despiden a Andrea con profunda tristeza y abrazan a Alex y familia con gran cariño.

LAURENCE, Andrea Amado Cattaneo de, q.e.p.d. - Acompañamos con mucho cariño a Alex y familia en estos momentos de dolor y a Andrea la despedimos con gran afecto y oraciones por su memoria. Valeria y Ricardo Grüneisen.

