1
LAURENCE, Héctor
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† LAURENCE, Héctor. - Alicia Morea lo despide con mucha tristeza y acompaña a M. Rosa y sus hijos con todo cariño.
† LAURENCE, Héctor, q.e.p.d. - Virginia Blaquier y familia acompañan a María Rosa y familia con cariño y oraciones.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
Festival de Venecia: Lucrecia Martel presentó Nuestra tierra, sobre el asesinato de Javier Chocobar
- 3
La llamativa imagen de Russo que se volvió viral durante el partido de Boca vs. Aldosivi
- 4
El futuro de la vicepresidenta | Villarruel guarda silencio sobre el caso Spagnuolo, mientras toma distancia de Milei y su gobierno