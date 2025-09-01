SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† LAURENCE, Héctor. - Alicia Morea lo despide con mucha tristeza y acompaña a M. Rosa y sus hijos con todo cariño.

† LAURENCE, Héctor, q.e.p.d. - Virginia Blaquier y familia acompañan a María Rosa y familia con cariño y oraciones.

Aviso publicado en la edición impresa