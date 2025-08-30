SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† LAURENCE, Héctor, q.e.p.d. - Rosa María y Mario Ricci, hijos y nietos despiden a Héctor con enorme pena y acompañan a María Rosa y los chicos en este muy triste momento.

† LAURENCE, Héctor. - Jorge y Mónica Aufiero despiden a Héctor con todo cariño, acompañan a María Rosa y familia en estos tristes momentos y ruegan una oración en su memoria.

† LAURENCE, Héctor R. R., q.e.p.d., falleció el 29-8-2025. - Su mujer María Rosa, sus hijos Mani, Santi, Toti, Rorro y Juampi, José, Martín, Caro E., Caro C. y Pato y sus nietos recuerdan a su queridísimo Héctor con todo el amor del mundo. Piden una oración en su memoria e invitan a despedirlo hoy, a las 12.15, en la Recoleta, previa misa en la Basílica del Pilar .

† LAURENCE, Héctor, q.e.p.d. - Loty Bergadá y Federico Caride despiden al querido Héctor y abrazan a María Rosa y familia con mucho cariño.

† LAURENCE, Héctor R. R., q.e.p.d. - Sus hermanos Teresa y Eduardo, María y Jorge, Verónica y Peter Laurence despiden a Hectitor con profundo amor y agradecimiento y piden oraciones en su memoria.

† LAURENCE, Héctor. - Con enorme tristeza despedimos a Héctor, un gran amigo, que siempre supo estar. Acompañamos a María Rosa, sus hijos, nietos y hermanos en este triste momento y rogamos una oración en su memoria. Juan Vicente y Graciela Santa Cruz.

† LAURENCE, Héctor. - Rolo y Carolina Frers despiden con tristeza al querido Héctor y acompañan con mucho cariño a María Rosa, hijos y familia.

† LAURENCE, Héctor, q.e.p.d. - Enrique y Susana Gonzalez de la Fuente despiden a su amigo con dolor y acompañan con sus oraciones a esa querida familia.

† LAURENCE, Hector R. - Tus consuegros Raúl y Susana Colombres te recordamos con cariño y rezamos por vos.

† LAURENCE, Héctor, q.e.p.d. - Gloria y Criso despiden a su querido primo y acompañan a María Rosa y familia, Jorge, Eduardo y Peter con muchísimo cariño.

† LAURENCE, Héctor, q.e.p.d. - Felipe y Cecilia Panelo de Elizalde, sus hijos y nietos despiden a Héctor con mucho cariño y acompañan a María Rosa y sus hijos con sus oraciones.

LAURENCE, Héctor. - Querido primo, te vamos a extrañar. Abrazo grande a María Rosa y familia. Alex y Andrea.

† LAURENCE, Héctor, q.e.p.d. - Juan y Verónica Cornejo lo despiden con tristeza y acompañan a María Rosa e hijos con mucho cariño.

† LAURENCE, Héctor, 29-8-2025. - La comisión directiva y los socios del Club de la Playa participan con dolor el fallecimiento de quien fuera presidente de esta asociación y acompañan a su familia en estos tristes momentos.

LAURENCE, Héctor. - Despedimos a Héctor con enorme tristeza y abrazamos a María Rosa e hijos con mucho cariño. Gerardo y Cristina Araujo Lynch (as.).

† LAURENCE, Héctor, q.e.p.d. - Hernán y Marisa Barbosa despiden a Héctor con tristeza y acompañan a María Rosa y a toda la familia con mucho cariño.

† LAURENCE, Héctor. - Las amigas de los almuerzos de los Primeros Martes: Elena Antonini, Mónica Aufiero, Teresa Ayerza, Marta Blas, Putzi Bohtlingk, M. Inés Ceriani, Graciela Chehtman, Beatriz Cordero, M. Eugenia Cordero, Silvina Cordero, Pina Cossio, Flavia de La Tour d´Auvergne, Marinés Domínguez, Lilia Donovan, Graciela Dumais, Bea Fabbri, Gloria Fiorito, Isabel Fiorito, Silvia Gómez Crovetto, Susana González de la Fuente, Silvia Grimoldi, Eugenia Houssay, Marilyn Junor, Patricia Lafuente, Micha Magnasco, M. Victoria. Manzitti, Marcela Méndez Huergo, Betty Michelini, Inés Moura, Delia Negro, Adriana de Nicola, María Palma, Stella Qüerio, Rosa M. Ricci, Eugenia Rossi, Graciela Santa Cruz, Martha Segura, Ana Urien, Edith Villaverde, Gloria Viscardi y Estela Zweifel, acompañamos a María Rosa y a todos los Laurence rezando para que la Virgen lo lleve de su mano en su peregrinar al cielo.

† LAURENCE, Héctor. - Alejandro y Cristina de Elizalde (as.) e hijos participan su fallecimiento y acompañan a María Rosa y a su familia con todo cariño.

† LAURENCE, Héctor. - Mariano, Marinés (as.) y todos los Domínguez acompañan a los Laurence con sus oraciones.

† LAURENCE, Héctor. - Elizalde, Garrahan y Cía. participa su fallecimiento y ruega una oración en su memoria.

† LAURENCE, Héctor, q.e.p.d. - Los socios y el directorio de Martindale Country Club lamentan el fallecimiento de su socio y acompañan a su familia en estos momentos.

† LAURENCE, Héctor. - Mónica Stefani, junto a mis hijos, despedimos con todo cariño a un gran señor y acompañamos a María Rosa e hijos en este momento de gran dolor.

† LAURENCE, Héctor, q.e.p.d., falleció el 29-8-2025. - El Rotary Club de Buenos Aires participa con profundo pesar el fallecimiento de su distinguido y apreciado consocio. Ruega una oración en su memoria.

† LAURENCE, Hector. - Roberto Egozcue y Flia. despiden al querido Héctor y acompañan a Santi, Caro y todos los Laurence en este triste momento.

† LAURENCE, Héctor. - Jorge y Gloria Fiorito (as.) despiden al querido Héctor y acompañan en su dolor a María Rosa e hijos.

† LAURENCE, Héctor, q.e.p.d. - Querido Juampi, todo tu grupo de amigos de 10 Perros te abraza y te acompaña a vos y a tu familia en este duro momento.

LAURENCE, Héctor. - Desde Fundación Vida Silvestre Argentina despedimos con profundo dolor a quien fuera nuestro presidente y miembro del equipo del oso durante tantos años. Acompañamos a su familia en este difícil momento.

† LAURENCE, Héctor, q.e.p.d. - El directorio y todo el equipo de La Bragadense despiden con profundo pesar a Héctor, acompañan a su familia en este doloroso momento y ruegan una oración en su memoria.

† LAURENCE, Héctor. - Elena y Enrique Antonini acompañan a María Rosa y familia con mucho cariño.

† LAURENCE, Héctor, q.e.p.d. - Charlie Blaquier y María Taquini de Blaquier acompañan a su familia con cariño y oraciones.

† LAURENCE, Héctor, q.e.p.d. - Laura y Ubaldo Aguirre despiden a su querido amigo con gran dolor y acompañan a María Rosa con mucho afecto.

† LAURENCE, Hector. - Alberto San Miguel y Dolores de la Bouillerie de San Miguel los acompañan a María Rosa y a los chicos con mucho cariño y rezan con ellos por Héctor.

