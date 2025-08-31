SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† LAURENCE, Héctor, q.e.p.d. - Jorge E. Bacigaluppi y su esposa Adriana Sussini despiden a un incondicional amigo, generoso, comprometido y de grandes valores. Acompañan a María Rosa con mucho cariño, recordando imborrables momentos vividos.

† LAURENCE, Héctor, q.e.p.d., falleció el 29-8-2025. - Sus amigos del Rotary Club de Buenos Aires: Zsolt Agardy, Ubaldo Aguirre, Héctor Alegría, Alberto Allemand, Luis Bameule, Jorge Barbagelata, Adalberto Barbosa, Carlos Bastanchuri, Eduardo Becher, Enrique Behrend, Josué Berman, Marcos Bertin, Alberto Bieule, Miguel Blanco, Enrique Braun Estrugamou, Martín Cabrales, Alfredo Campos, Rodolfo Canese Méndez, Esteban Carcavallo, Federico Carenzo, Eduardo Cartasso Naveyra, Miguel Cartasso Naveyra, Juan Manuel Casas, Francisco Castex, Eduardo Cazap, Oscar Cecchi, Hernán Celorrio, Daniel Charles, Guillermo Combal, Eduardo Conesa, Gustavo Criscuolo, Luis Curutchet, Julián de Diego, Félix Devoto, Nicolás Dubourg, Federico Eijo, Daniel Féraud, Máximo Fonrouge, Adelmo Gabbi, Horacio García Igarza, Juan Gear, Jorge González Cravino, Jorge González Zuelgaray, Juan José Guaresti (n.), Carlos Haehnel, Guillermo Hang, Elías Hurtado Hoyo, Diego Ibarbia, Juan Insua, Roland Koller, Juan E. Llamazares, Daniel Llambías, Alejandro Marolda, Miguel Maxwell, Eduardo Moore, Julio Naveyra, Juan Javier Negri, Carlos Nojek, Ernesto Orlando, Luis Ovsejevich, Jorge Patané, Luciano Pauls, Marcos Pejacsevich, Gustavo Piantoni, Roberto Planas, Alfredo Rodríguez, Fernando Romero Carranza, Héctor Rossi Camilión, Manuel Sacerdote, José Sanchis Muñoz, Eduardo A. Santamarina, Guillermo Saracco, José Siaba Serrate, Juan Vicente Sola, Carlos Speroni, Ignacio Sztutwojner, Mariano de la Torre, León Turjanski, Emilio Varela, Aldo Vizcaino y Steven Wainer participan con profundo pesar el fallecimiento de su apreciado consocio y ruegan una oración en su memoria.

† LAURENCE, Héctor, q.e.p.d. - Pierrú de Elizalde e Inés Castro Valdez, Loli de Elizalde, Lichi de Elizalde y Paul Reynolds, Male de Elizalde y Enrique Franzini y Juan Ignacio de Elizalde y Laura Bridge participan su partida con tristeza y acompañan a María Rosa y su familia con cariño. Héctor, fuiste un gran tío, presente, atento y amoroso. Estás para siempre en nuestro recuerdo.

† LAURENCE, Héctor. - Flavia R. de La Tour d´Auvergne acompaña a María Rosa y familia con sus oraciones.

† LAURENCE, Héctor. - Marta Oyuela de Blas con sus hijos y nietos despiden al querido Héctor con tristeza y acompañan a María Rosa y sus hijos, rogando a la Virgen consuelo.

† LAURENCE, Héctor, q.e.p.d. - Karl y Chichi Ostenrieder despiden al querido Héctor y acompañan a María Rosa e hijos en su dolor.

† LAURENCE, Héctor. - Eugenia y Horacio Houssay acompañan a María Rosa y familia con mucho cariño.

† LAURENCE, Héctor. - Mario y Gloria Rossi (as.) acompañan a María Rosa y a sus hijos con una oración para Héctor.

† LAURENCE, Héctor, q.e.p.d. - Kurt y Estela Zweifel participan su fallecimiento, acompañan a María Rosa y familia y ruegan una oración en su memoria.

† LAURENCE, Héctor, q.e.p.d. - Los socios del Squash Club despiden a su socio vitalicio, piden una oración por su alma y acompañan a su familia.

† LAURENCE, Héctor, q.e.p.d. - Tina C. de Cavanagh y Flia. acompañan a María Rosa e hijos en este triste momento.

† LAURENCE, Héctor, q.e.p.d. - Susana y José Casado de Achaval despiden al querido Héctor y acompañan con mucho cariño a María Rosa y familia en tan triste momento.

† LAURENCE, Héctor, q.e.p.d. - Hernán y Moira García Morales (a.) despiden a su querido amigo Héctor y acompañan a María Rosa y a toda su familia con mucho cariño.

† LAURENCE, Héctor. - Maurina y Carlos Bollini Shaw participan su fallecimiento y acompañan a María Rosa y familia con todo cariño.

† LAURENCE, Héctor, q.e.p.d. - Su cuñada María Marta de Elizalde de Bracco, sus hijos Julieta y Ezequiel, Alejandro y Vero y todos sus nietos acompañan a María Rosa y los chicos y lo despiden con cariño infinito.

† LAURENCE, Héctor, q.e.p.d. - Que estés con Dios. Abrazamos a toda la familia con cariño. Andrés y Beatriz Cordero.

† LAURENCE, Héctor. - Adela y Horacio Soares despiden a Héctor con gran cariño y tristeza y acompañan a María Rosa e hijos en este triste momento, recordando innumerables encuentros vividos, tanto sociales como profesionales y deportivos. Te vamos a extrañar Héctor.

† LAURENCE, Héctor. - Sus compañeros del Colegio Champagnat 63 B despiden al querido Héctor y acompañan a su familia con sus oraciones.

