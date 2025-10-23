LA NACION

LAURENCENA, Raúl, Pbro

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Avisos Fúnebres
Avisos Fúnebres

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

LAURENCENA, Raúl, Pbro. - Los miembros de la familia antuliana despiden con cariño al párroco de La Piedad y agradecen todo su apoyo recibido a lo largo del proceso de canonización de Santa Mama Antula. Damian Abregú, Teresa Gonzalez Fernández, Susana Saguier Elia, Georgina Amadeo Paz, Antonio y Mónica Pérez Burbon, Mariana Bayá Casal, Jorge Bayá Casal, Luisa Sanchez Sorondo, Marcela Paz Maciel, Aldo de Castro Paz, Manuel y José Costa, y demás integrantes, piden la intercesión de Mama Antula por su alma.

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. El insólito blooper televisivo durante un partido de Champions, que agarró desprevenidos a los relatores
    1

    El insólito blooper televisivo durante un partido de Champions League, que mostró cómo relata Bambino Pons

  2. Mi principal pronóstico para el 27 de octubre de 2025
    2

    Mi principal pronóstico para el 27 de octubre de 2025

  3. La Argentina, en el radar de los medios del mundo en medio de la tensión cambiaria
    3

    La Argentina, en el radar de los medios del mundo en medio de la tensión cambiaria y el rescate de Trump

  4. Argentina vs. España, por la Finalissima: cuándo se juega
    4

    Argentina vs. España, por la Finalissima: cuándo se juega

Cargando banners ...