SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† LAURENCENA, Raúl, Pbro. - Los miembros de la familia antuliana despiden con cariño al párroco de La Piedad y agradecen todo su apoyo recibido a lo largo del proceso de canonización de Santa Mama Antula. Damian Abregú, Teresa Gonzalez Fernández, Susana Saguier Elia, Georgina Amadeo Paz, Antonio y Mónica Pérez Burbon, Mariana Bayá Casal, Jorge Bayá Casal, Luisa Sanchez Sorondo, Marcela Paz Maciel, Aldo de Castro Paz, Manuel y José Costa, y demás integrantes, piden la intercesión de Mama Antula por su alma.

