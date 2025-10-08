SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† LAVALLE COBO, Marta V. de, q.e.p.d. - Los amigos de su hija María Marta: Floppy Recondo y Matías Sánchez Sorondo, Josefina Sanguinetti y Cristian Krossler, María Fraguas y Juan Vidal Harris, María M. Berisso y Luis Ordóñez, Sylvina Allende y Pablo Pelliza, Mariana Castrillo y Eduardo Eppens despiden con los mejores recuerdos a Marta y ruegan una oración en su memoria.

