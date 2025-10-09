SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† LAVALLE COBO, Marta V. de. - Sus hijas María Marta y Gustavo Courreges y María Adela y Norbert Dreyer; sus nietos Delfi, Caro, Juan y Martu Lynch, Sere y Vicente Dreyer junto con José Nolazco, Belén Mourad y Pedro Uriburu y sus bisnietos Angie y Benja Nolazco la despiden con inmenso cariño. ¡Abita, te vamos a extrañar!.

† LAVALLE COBO, Marta V. de. - Sus sobrinos Giménez Bonet, sobrinos políticos, hijos y nietos acompañan a M. Marta y M. Adela y sus familias con el cariño de siempre.

