SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ LEAL, Rafael Eudoro, falleció el 4-2-2026. - Tu esposa Sofía, tus hijos Diego, Fernando y Laura, tus hijas políticas Gabriela y María Laura; tus nietos Gianfranco, Victoria, Tomas, Santiago, Federico, María Belén, Juan y Matías,participan su fallecimiento. Rafa, papá, abuelo: gracias por tanto amor, por tanta entrega y por tu ejemplo de hombre de bien. Seguirás viviendo en nosotros. Te amamos. Hasta siempre.

Avisos fúnebres

