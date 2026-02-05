SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

LEAL, Rafael. - Grupo Inplast S.A. despide con profundo pesar al Ing. Rafael Leal, socio fundador de la compañía, quien supo guiarnos con su visión, compromiso y calidad humana. Acompañamos a su familia y seres queridos en este momento de dolor, y honramos su legado, que permanecerá como parte fundamental de nuestra historia y valores. Directorio Grupo Inplast S.A.

LEAL, Rafael. - Con profundo pesar despedimos a Rafael Leal y acompañamos a Sofía, Diego, Fernando, Laura y demás seres queridos. Siempre recordaremos y llevaremos en nuestro corazón su hombría de bien, amistad y compromiso con nuestra familia. Familias Casella y Madeo.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa