✡ LEBENSOHN, Ana D. - Con profundo dolor y tristeza despedimos a Ana y rogamos por su eterno descanso. Sus hijos Diego y Dany. Oscar, Susi, Ivan y Max.

✡ LEBENSOHN, Ana, 21-2-2026. - Daniel, Silvia, Sofía y Pancho Balmaceda despiden a su querida amiga con profunda tristeza, y acompañan a sus hijos en este momento de dolor.

✡ LEBENSOHN , Ana, Z.L., falleció el 21-2-2026. - Marisa y Ariel Levinas junto a su familia despiden a su amiga de toda la vida y abrazan con amor a toda la familia Lebensohn en este momento triste.

✡ LEBENSOHN, Ana D., Z.L. - Despedimos a Anita, hoy a las 11.30, en Colinas del Tiempo. Familia Finkelstein.

✡ LEBENSOHN, Ana D., Z.L., 21-2-2026. - Con profundo dolor y tristeza me despido de una amiga luchadora e implacable. Nunca te olvidaré. Mis afectuosos saludos a sus hijos Diego, Fran y Dany. Arq. Pablo Vázquez Hendlin.

