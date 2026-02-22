LA NACION

LEBENSOHN, Ana D

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

LEBENSOHN, Ana D. - Con profundo dolor y tristeza despedimos a Ana y rogamos por su eterno descanso. Sus hijos Diego y Dany. Oscar, Susi, Ivan y Max.

LEBENSOHN, Ana, 21-2-2026. - Daniel, Silvia, Sofía y Pancho Balmaceda despiden a su querida amiga con profunda tristeza, y acompañan a sus hijos en este momento de dolor.

LEBENSOHN , Ana, Z.L., falleció el 21-2-2026. - Marisa y Ariel Levinas junto a su familia despiden a su amiga de toda la vida y abrazan con amor a toda la familia Lebensohn en este momento triste.

LEBENSOHN, Ana D., Z.L. - Despedimos a Anita, hoy a las 11.30, en Colinas del Tiempo. Familia Finkelstein.

LEBENSOHN, Ana D., Z.L., 21-2-2026. - Con profundo dolor y tristeza me despido de una amiga luchadora e implacable. Nunca te olvidaré. Mis afectuosos saludos a sus hijos Diego, Fran y Dany. Arq. Pablo Vázquez Hendlin.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. Brilló con Tato Bores, su nombre suena para Gran Hermano 2026 y hoy rompe el silencio sobre la cara oculta del éxito
    1

    Brilló con Tato Bores, su nombre suena para Gran Hermano 2026 y hoy rompe el silencio sobre la cara oculta del éxito

  2. Blatter va a fondo contra el Mundial en los Estados Unidos y Trump: “Lo peor que le ha pasado a la FIFA”
    2

    Blatter arremete contra el Mundial en los Estados Unidos y Trump, “lo peor que le ha pasado a la FIFA”

  3. Historias reales sobre vínculos rotos, que cada vez son menos tabú
    3

    Los padres terribles: historias reales sobre vínculos rotos

  4. Desbaratan un complot narco que preparaba los asesinatos de un ministro, un juez federal y un fiscal
    4

    Desbaratan un complot narco que preparaba los asesinatos de un ministro, un juez federal y un fiscal