✡ LEBENSOHN, Ana Debora. - Que descanses en paz y que tu alegría y tu mirada nos sigan iluminando. Acompañamos a Die, Dany, Fran y tus incondicionales amigos en este triste momento. Te vamos a extrañar muchísimo. Tu hermana Diana, Eddie, tus sobrinos Sebi, Adri y Mona, Vero y Alfo y todos tus sobrinietos.

