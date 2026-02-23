SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✡ LEBENSOHN, Ana, Z.L. - Ruth y Roby Wagmaister despiden con dolor a una querida amiga. Que en paz descanses.

✡ LEBENSOHN, Ana Z.L., falleció el 21-2-2026. - Florencia y Ezequiel Herszage lamentan su partida, acompañando a Diego en este duro momento.

✡ LEBENSOHN, Ana, Z.L. - ZBV Abogados despide a Ana y acompañan a Diego Finkelstein y familia en este momento de tristeza.

✡ LEBENSOHN, Ana, Z.L. - Ruth y Roby Wagmaister despiden con dolor a una querida amiga. Que en paz descanses.

✡ LEBENSOHN, Ana Z.L., falleció el 21-2-2026. - Florencia y Ezequiel Herszage lamentan su partida, acompañando a Diego en este duro momento.

✡ LEBENSOHN, Ana, Z.L. - ZBV Abogados despide a Ana y acompañan a Diego Finkelstein y familia en este momento de tristeza.

✡ LEBENSOHN, Ana, Z.L. - Ruth y Roby Wagmaister despiden con dolor a una querida amiga. Que en paz descanses.

✡ LEBENSOHN, Ana Z.L., falleció el 21-2-2026. - Florencia y Ezequiel Herszage lamentan su partida, acompañando a Diego en este duro momento.

✡ LEBENSOHN, Ana, Z.L. - ZBV Abogados despide a Ana y acompañan a Diego Finkelstein y familia en este momento de tristeza.

✡ LEBENSOHN, Ana, Z.L. - Ruth y Roby Wagmaister despiden con dolor a una querida amiga. Que en paz descanses.

✡ LEBENSOHN, Ana Z.L., falleció el 21-2-2026. - Florencia y Ezequiel Herszage lamentan su partida, acompañando a Diego en este duro momento.

✡ LEBENSOHN, Ana, Z.L. - ZBV Abogados despide a Ana y acompañan a Diego Finkelstein y familia en este momento de tristeza.

✡ LEBENSOHN, Ana, Z.L. - Ruth y Roby Wagmaister despiden con dolor a una querida amiga. Que en paz descanses.

✡ LEBENSOHN, Ana Z.L., falleció el 21-2-2026. - Florencia y Ezequiel Herszage lamentan su partida, acompañando a Diego en este duro momento.

✡ LEBENSOHN, Ana, Z.L. - ZBV Abogados despide a Ana y acompañan a Diego Finkelstein y familia en este momento de tristeza.

✡ LEBENSOHN, Ana, Z.L. - Ruth y Roby Wagmaister despiden con dolor a una querida amiga. Que en paz descanses.

✡ LEBENSOHN, Ana Z.L., falleció el 21-2-2026. - Florencia y Ezequiel Herszage lamentan su partida, acompañando a Diego en este duro momento.

✡ LEBENSOHN, Ana, Z.L. - ZBV Abogados despide a Ana y acompañan a Diego Finkelstein y familia en este momento de tristeza.

✡ LEBENSOHN, Ana, Z.L. - Ruth y Roby Wagmaister despiden con dolor a una querida amiga. Que en paz descanses.

✡ LEBENSOHN, Ana Z.L., falleció el 21-2-2026. - Florencia y Ezequiel Herszage lamentan su partida, acompañando a Diego en este duro momento.

✡ LEBENSOHN, Ana, Z.L. - ZBV Abogados despide a Ana y acompañan a Diego Finkelstein y familia en este momento de tristeza.

✡ LEBENSOHN, Ana D. - El directorio de La Rural S.A. lamenta su fallecimiento y acompaña a Diego en este momento de dolor.

✡ LEBENSOHN, Ana D. - El directorio de La Rural S.A. lamenta su fallecimiento y acompaña a Diego en este momento de dolor.

✡ LEBENSOHN, Ana D. - El directorio de La Rural S.A. lamenta su fallecimiento y acompaña a Diego en este momento de dolor.

✡ LEBENSOHN, Ana D. - El directorio de La Rural S.A. lamenta su fallecimiento y acompaña a Diego en este momento de dolor.

✡ LEBENSOHN, Ana D. - El directorio de La Rural S.A. lamenta su fallecimiento y acompaña a Diego en este momento de dolor.

✡ LEBENSOHN, Ana D. - El directorio de La Rural S.A. lamenta su fallecimiento y acompaña a Diego en este momento de dolor.

✡ LEBENSOHN, Ana D. - El directorio de La Rural S.A. lamenta su fallecimiento y acompaña a Diego en este momento de dolor.

✡ LEBENSOHN, Ana D., falleció el 21-2-2026. - Saúl Zang y familia participan su fallecimiento y acompañan a Diego junto a su familia en este triste momento.

✡ LEBENSOHN, Ana D., falleció el 21-2-2026. - Mariana y Eduardo Elsztain lamentan profundamente su fallecimiento, y acompañan a su familia en este momento de dolor.

✡ LEBENSOHN, Ana D., falleció el 21-2-2026. - Saúl Zang y familia participan su fallecimiento y acompañan a Diego junto a su familia en este triste momento.

✡ LEBENSOHN, Ana D., falleció el 21-2-2026. - Mariana y Eduardo Elsztain lamentan profundamente su fallecimiento, y acompañan a su familia en este momento de dolor.

✡ LEBENSOHN, Ana D., falleció el 21-2-2026. - Saúl Zang y familia participan su fallecimiento y acompañan a Diego junto a su familia en este triste momento.

✡ LEBENSOHN, Ana D., falleció el 21-2-2026. - Mariana y Eduardo Elsztain lamentan profundamente su fallecimiento, y acompañan a su familia en este momento de dolor.

✡ LEBENSOHN, Ana D., falleció el 21-2-2026. - Saúl Zang y familia participan su fallecimiento y acompañan a Diego junto a su familia en este triste momento.

✡ LEBENSOHN, Ana D., falleció el 21-2-2026. - Mariana y Eduardo Elsztain lamentan profundamente su fallecimiento, y acompañan a su familia en este momento de dolor.

✡ LEBENSOHN, Ana D., falleció el 21-2-2026. - Saúl Zang y familia participan su fallecimiento y acompañan a Diego junto a su familia en este triste momento.

✡ LEBENSOHN, Ana D., falleció el 21-2-2026. - Mariana y Eduardo Elsztain lamentan profundamente su fallecimiento, y acompañan a su familia en este momento de dolor.

✡ LEBENSOHN, Ana D., falleció el 21-2-2026. - Saúl Zang y familia participan su fallecimiento y acompañan a Diego junto a su familia en este triste momento.

✡ LEBENSOHN, Ana D., falleció el 21-2-2026. - Mariana y Eduardo Elsztain lamentan profundamente su fallecimiento, y acompañan a su familia en este momento de dolor.

✡ LEBENSOHN, Ana D., falleció el 21-2-2026. - Saúl Zang y familia participan su fallecimiento y acompañan a Diego junto a su familia en este triste momento.

✡ LEBENSOHN, Ana D., falleció el 21-2-2026. - Mariana y Eduardo Elsztain lamentan profundamente su fallecimiento, y acompañan a su familia en este momento de dolor.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa