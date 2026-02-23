LA NACION

LEBENSOHN, Ana

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

LEBENSOHN, Ana, Z.L. - Ruth y Roby Wagmaister despiden con dolor a una querida amiga. Que en paz descanses.

LEBENSOHN, Ana Z.L., falleció el 21-2-2026. - Florencia y Ezequiel Herszage lamentan su partida, acompañando a Diego en este duro momento.

LEBENSOHN, Ana, Z.L. - ZBV Abogados despide a Ana y acompañan a Diego Finkelstein y familia en este momento de tristeza.

LEBENSOHN, Ana, Z.L. - Ruth y Roby Wagmaister despiden con dolor a una querida amiga. Que en paz descanses.

LEBENSOHN, Ana Z.L., falleció el 21-2-2026. - Florencia y Ezequiel Herszage lamentan su partida, acompañando a Diego en este duro momento.

LEBENSOHN, Ana, Z.L. - ZBV Abogados despide a Ana y acompañan a Diego Finkelstein y familia en este momento de tristeza.

LEBENSOHN, Ana, Z.L. - Ruth y Roby Wagmaister despiden con dolor a una querida amiga. Que en paz descanses.

LEBENSOHN, Ana Z.L., falleció el 21-2-2026. - Florencia y Ezequiel Herszage lamentan su partida, acompañando a Diego en este duro momento.

LEBENSOHN, Ana, Z.L. - ZBV Abogados despide a Ana y acompañan a Diego Finkelstein y familia en este momento de tristeza.

LEBENSOHN, Ana, Z.L. - Ruth y Roby Wagmaister despiden con dolor a una querida amiga. Que en paz descanses.

LEBENSOHN, Ana Z.L., falleció el 21-2-2026. - Florencia y Ezequiel Herszage lamentan su partida, acompañando a Diego en este duro momento.

LEBENSOHN, Ana, Z.L. - ZBV Abogados despide a Ana y acompañan a Diego Finkelstein y familia en este momento de tristeza.

LEBENSOHN, Ana, Z.L. - Ruth y Roby Wagmaister despiden con dolor a una querida amiga. Que en paz descanses.

LEBENSOHN, Ana Z.L., falleció el 21-2-2026. - Florencia y Ezequiel Herszage lamentan su partida, acompañando a Diego en este duro momento.

LEBENSOHN, Ana, Z.L. - ZBV Abogados despide a Ana y acompañan a Diego Finkelstein y familia en este momento de tristeza.

LEBENSOHN, Ana, Z.L. - Ruth y Roby Wagmaister despiden con dolor a una querida amiga. Que en paz descanses.

LEBENSOHN, Ana Z.L., falleció el 21-2-2026. - Florencia y Ezequiel Herszage lamentan su partida, acompañando a Diego en este duro momento.

LEBENSOHN, Ana, Z.L. - ZBV Abogados despide a Ana y acompañan a Diego Finkelstein y familia en este momento de tristeza.

LEBENSOHN, Ana, Z.L. - Ruth y Roby Wagmaister despiden con dolor a una querida amiga. Que en paz descanses.

LEBENSOHN, Ana Z.L., falleció el 21-2-2026. - Florencia y Ezequiel Herszage lamentan su partida, acompañando a Diego en este duro momento.

LEBENSOHN, Ana, Z.L. - ZBV Abogados despide a Ana y acompañan a Diego Finkelstein y familia en este momento de tristeza.

LEBENSOHN, Ana D. - El directorio de La Rural S.A. lamenta su fallecimiento y acompaña a Diego en este momento de dolor.

LEBENSOHN, Ana D. - El directorio de La Rural S.A. lamenta su fallecimiento y acompaña a Diego en este momento de dolor.

LEBENSOHN, Ana D. - El directorio de La Rural S.A. lamenta su fallecimiento y acompaña a Diego en este momento de dolor.

LEBENSOHN, Ana D. - El directorio de La Rural S.A. lamenta su fallecimiento y acompaña a Diego en este momento de dolor.

LEBENSOHN, Ana D. - El directorio de La Rural S.A. lamenta su fallecimiento y acompaña a Diego en este momento de dolor.

LEBENSOHN, Ana D. - El directorio de La Rural S.A. lamenta su fallecimiento y acompaña a Diego en este momento de dolor.

LEBENSOHN, Ana D. - El directorio de La Rural S.A. lamenta su fallecimiento y acompaña a Diego en este momento de dolor.

LEBENSOHN, Ana D., falleció el 21-2-2026. - Saúl Zang y familia participan su fallecimiento y acompañan a Diego junto a su familia en este triste momento.

LEBENSOHN, Ana D., falleció el 21-2-2026. - Mariana y Eduardo Elsztain lamentan profundamente su fallecimiento, y acompañan a su familia en este momento de dolor.

LEBENSOHN, Ana D., falleció el 21-2-2026. - Saúl Zang y familia participan su fallecimiento y acompañan a Diego junto a su familia en este triste momento.

LEBENSOHN, Ana D., falleció el 21-2-2026. - Mariana y Eduardo Elsztain lamentan profundamente su fallecimiento, y acompañan a su familia en este momento de dolor.

LEBENSOHN, Ana D., falleció el 21-2-2026. - Saúl Zang y familia participan su fallecimiento y acompañan a Diego junto a su familia en este triste momento.

LEBENSOHN, Ana D., falleció el 21-2-2026. - Mariana y Eduardo Elsztain lamentan profundamente su fallecimiento, y acompañan a su familia en este momento de dolor.

LEBENSOHN, Ana D., falleció el 21-2-2026. - Saúl Zang y familia participan su fallecimiento y acompañan a Diego junto a su familia en este triste momento.

LEBENSOHN, Ana D., falleció el 21-2-2026. - Mariana y Eduardo Elsztain lamentan profundamente su fallecimiento, y acompañan a su familia en este momento de dolor.

LEBENSOHN, Ana D., falleció el 21-2-2026. - Saúl Zang y familia participan su fallecimiento y acompañan a Diego junto a su familia en este triste momento.

LEBENSOHN, Ana D., falleció el 21-2-2026. - Mariana y Eduardo Elsztain lamentan profundamente su fallecimiento, y acompañan a su familia en este momento de dolor.

LEBENSOHN, Ana D., falleció el 21-2-2026. - Saúl Zang y familia participan su fallecimiento y acompañan a Diego junto a su familia en este triste momento.

LEBENSOHN, Ana D., falleció el 21-2-2026. - Mariana y Eduardo Elsztain lamentan profundamente su fallecimiento, y acompañan a su familia en este momento de dolor.

LEBENSOHN, Ana D., falleció el 21-2-2026. - Saúl Zang y familia participan su fallecimiento y acompañan a Diego junto a su familia en este triste momento.

LEBENSOHN, Ana D., falleció el 21-2-2026. - Mariana y Eduardo Elsztain lamentan profundamente su fallecimiento, y acompañan a su familia en este momento de dolor.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. Un neurólogo explicó en detalle la relación entre los picos de glucosa y el Alzheimer
    1

    Un neurólogo explicó en detalle la relación entre los picos de glucosa y el Alzheimer

  2. El ansiado viaje a un santuario de los dos osos que quedaron a la deriva en el exzoo junto con otros 60 animales
    2

    Logro en Luján: trasladan a un santuario a los dos osos que quedaron a la deriva en el exzoo junto con otros 60 animales

  3. Era la jugadora más querida de Gran Hermano, pero una crisis nerviosa la hizo saltar el muro y abandonar la fama
    3

    Era la jugadora más querida de Gran Hermano, pero una crisis nerviosa la hizo saltar el muro y abandonar la fama

  4. Tomás Etcheverry hizo un culto del esfuerzo en el Río Open y conquistó el primer título de su carrera
    4

    Tomás Etcheverry, campeón: hizo un culto del esfuerzo en el Río Open y conquistó su primer título ATP