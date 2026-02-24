LA NACION

LEBENSOHN, Ana

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

LEBENSOHN, Ana, Z.L. - Lamentamos profundamente la partida de nuestra querida amiga Anita. Acompañamos a sus hijos en este gran dolor. Diana Reisfeld y Diana Tarrab.

LEBENSOHN, Ana, Z.L. - Lamentamos profundamente la partida de nuestra querida amiga Anita. Acompañamos a sus hijos en este gran dolor. Diana Reisfeld y Diana Tarrab.

LEBENSOHN, Ana, Z.L. - Lamentamos profundamente la partida de nuestra querida amiga Anita. Acompañamos a sus hijos en este gran dolor. Diana Reisfeld y Diana Tarrab.

LEBENSOHN, Ana, Z.L. - Lamentamos profundamente la partida de nuestra querida amiga Anita. Acompañamos a sus hijos en este gran dolor. Diana Reisfeld y Diana Tarrab.

LEBENSOHN, Ana, Z.L. - Lamentamos profundamente la partida de nuestra querida amiga Anita. Acompañamos a sus hijos en este gran dolor. Diana Reisfeld y Diana Tarrab.

LEBENSOHN, Ana, Z.L. - Lamentamos profundamente la partida de nuestra querida amiga Anita. Acompañamos a sus hijos en este gran dolor. Diana Reisfeld y Diana Tarrab.

LEBENSOHN, Ana, Z.L. - Lamentamos profundamente la partida de nuestra querida amiga Anita. Acompañamos a sus hijos en este gran dolor. Diana Reisfeld y Diana Tarrab.

LEBENSOHN, Ana D. - Juan Pablo Maglier y equipo despiden a la querida Ana y abrazan a toda la familia Finkelstein en este doloroso momento.

LEBENSOHN, Ana D. - Juan Pablo Maglier y equipo despiden a la querida Ana y abrazan a toda la familia Finkelstein en este doloroso momento.

LEBENSOHN, Ana D. - Juan Pablo Maglier y equipo despiden a la querida Ana y abrazan a toda la familia Finkelstein en este doloroso momento.

LEBENSOHN, Ana D. - Juan Pablo Maglier y equipo despiden a la querida Ana y abrazan a toda la familia Finkelstein en este doloroso momento.

LEBENSOHN, Ana D. - Juan Pablo Maglier y equipo despiden a la querida Ana y abrazan a toda la familia Finkelstein en este doloroso momento.

LEBENSOHN, Ana D. - Juan Pablo Maglier y equipo despiden a la querida Ana y abrazan a toda la familia Finkelstein en este doloroso momento.

LEBENSOHN, Ana D. - Juan Pablo Maglier y equipo despiden a la querida Ana y abrazan a toda la familia Finkelstein en este doloroso momento.

LEBENSOHN, Ana D. - El Estudio Lisicki Litvin & Abelovich acompaña a Diego y familia en este triste momento.

LEBENSOHN, Ana D. - El Estudio Lisicki Litvin & Abelovich acompaña a Diego y familia en este triste momento.

LEBENSOHN, Ana D. - El Estudio Lisicki Litvin & Abelovich acompaña a Diego y familia en este triste momento.

LEBENSOHN, Ana D. - El Estudio Lisicki Litvin & Abelovich acompaña a Diego y familia en este triste momento.

LEBENSOHN, Ana D. - El Estudio Lisicki Litvin & Abelovich acompaña a Diego y familia en este triste momento.

LEBENSOHN, Ana D. - El Estudio Lisicki Litvin & Abelovich acompaña a Diego y familia en este triste momento.

LEBENSOHN, Ana D. - El Estudio Lisicki Litvin & Abelovich acompaña a Diego y familia en este triste momento.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. El héroe de Estados Unidos que perdió un diente y ganó un oro que esperó 46 años
    1

    Perdió un diente, pero ganó el oro olímpico: Jack Hughes fue el héroe de Estados Unidos en hockey sobre hielo

  2. El exclusivo complejo a una hora de Bariloche donde se alojaría el emir de Abu Dhabi
    2

    La enigmática visita de “MBZ”: el exclusivo complejo a una hora de Bariloche donde se alojaría el emir de Abu Dhabi

  3. El thriller español de Netflix de 8 episodios que es un boom internacional y que está entre lo más visto de la plataforma
    3

    Salvador, el thriller español de Netflix de 8 episodios que es un boom internacional y que está entre lo más visto de la plataforma

  4. Hay candidatos: quiénes son los posibles entrenadores con chances de suceder al histórico DT
    4

    Eduardo Coudet, Hernán Crespo y Santiago Solari, candidatos fuertes que aparecen en escena para ser DT de River