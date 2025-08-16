LA NACION

LEDESMA AROCENA, Mariano (Nano)

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Avisos Fúnebres
Avisos Fúnebres

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

LEDESMA AROCENA, Mariano (Nano), q.e.p.d. - Mario y María Eugenia, María Dolores, Tito y Mirta, y Javier y Patricia junto a sus familias despiden a su sobrino con enorme cariño. Siempre recordaremos tu fortaleza y valentía para enfrentar la adversidad. Acompañamos a sus padres, sus hermanas y sus hijos en este triste momento. Rogamos una oración en su memoria.

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. Prandi contó detalles de su primer noviazgo con Contardi y reveló por qué se separaron en esa ocasión
    1

    Julieta Prandi contó detalles de su primer noviazgo con Claudio Contardi y reveló por qué se separaron en esa ocasión

  2. Trump y Putin se elogiaron, pero no hubo acuerdo sobre Ucrania
    2

    Donald Trump y Vladimir Putin se elogiaron, pero no hubo acuerdo sobre Ucrania

  3. Benjamín Vicuña mostró cómo fue el soñado festejo de cumpleaños de su hijo Amancio
    3

    Benjamín Vicuña mostró cómo fue el soñado festejo de cumpleaños de su hijo Amancio

  4. Alerta por ciclogénesis, cambio de temperaturas y fuertes lluvias este viernes 15 de agosto
    4

    Pronóstico del tiempo: alerta por ciclogénesis, cambio de temperaturas y fuertes lluvias este viernes 15 de agosto

Cargando banners ...