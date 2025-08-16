SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† LEDESMA AROCENA, Mariano (Nano), q.e.p.d. - Mario y María Eugenia, María Dolores, Tito y Mirta, y Javier y Patricia junto a sus familias despiden a su sobrino con enorme cariño. Siempre recordaremos tu fortaleza y valentía para enfrentar la adversidad. Acompañamos a sus padres, sus hermanas y sus hijos en este triste momento. Rogamos una oración en su memoria.

Aviso publicado en la edición impresa