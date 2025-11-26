SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† LEDESMA, María, q.e.p.d., falleció el 25-11-2025. - Federico Braun y María Freixas, sus hijos Nicolás, Florencia Anzorreguy, Federico, Alfredo Staudt, Tomás, Jazmín Avellaneda y sus nietos participan con gran pena su partida y acompañan con enorme cariño a sus hijos Pablo e Inés Braun, Leigh Flayton, Julio Ortega Velarde y Geraldine Bobbio y a sus nietos Lucio, Rufino y Rita.

† LEDESMA, María, q.e.p.d. - Isabel Socas de Ortega y mis hijos Elisa y Teodelina Ortega Velarde, Soledad y Martín Cibils Socas y sus familias abrazamos con mucho cariño a sus hijos Julio Ortega Velarde y Pablo e Inés Braun.

† LEDESMA, María. - Marivi Gonzalez Alzaga y sus hijos César, Ezequiel, Sofía, Belén y Santiago participan con mucha pena su fallecimiento.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa