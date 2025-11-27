LA NACION

LEDESMA, María

LEDESMA, María. - Ariel, Nathalie, Francisca y Lorenzo Winograd la despiden con amor y abrazan a Inés Braun en este triste momento.

LEDESMA, María, q.e.p.d. - Los miembros del directorio y el personal de S.A. Importadora y Exportadora de la Patagonia, Supermercados La Anónima, participan su fallecimiento y acompañan a Inés, Pablo y toda su familia en este triste momento.

LEDESMA, María, q.e.p.d. - Mónica Zartmann y Santiago Braun junto con nuestros hijos Cecilia y Santiago, Silvina y Enrique y Rodrigo y Lisi despedimos a María y acompañamos a Julio, Pablo e Inés con muchísimo cariño.

LEDESMA, María, q.e.p.d. - Sus hermanos Carlos José, Lucía, María Inés y Amalia despiden a su querida María con enorme tristeza y siempre la recordarán con alegría.

LEDESMA, María. - Amalia Amoedo despide con profunda tristeza a María y abraza con todo su cariño a Pablo, Inés, Rita y toda la familia en este doloroso momento.

LEDESMA, María, q.e.p.d. - Su hermana Amalia y Alfredo Camogli junto a sus hijos y nietos despiden a la querida María con mucho amor y abrazan a sus hijos Julio, Pablo e Inés, hijos políticos y nietos con muchísimo cariño. Te vamos a extrañar siempre.

LEDESMA, María, q.e.p.d. - Despedimos a María con profundo cariño y acompañamos a Inés y Pablo en este difícil momento. Rogamos una oración en su memoria. Sus amigas Car, Nacha, Sol, Maika, Lucre, Angie, Pía, Lori, Mechi, Flo, Poty, Peto y Mery.

LEDESMA, María. - La familia Teleki, Tibor, Gaby, Mia, Paulina, Valentina y Luisa, despiden con mucha tristeza y amor a María y acompañan a sus hijos Julio, Pablo e Inés con mucho cariño en este difícil momento.

